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Трудовые коллективы компаний, меценаты поддерживают инициативу Елбасы

20 Марта 2020 20:09
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Трудовые коллективы компаний, меценаты поддерживают инициативу Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Трудовые коллективы компаний, меценаты поддерживают инициативу Первого Президента РК, Елбасы Нурсултана Назарбаева.

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«Трудовые коллективы компаний Группы «Казахмыс» также выражают поддержку и

солидарность всем инициативам, с которыми в столь непростое время обратился к народу

Казахстана Первый Президент, Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Как подчеркнул в своем обращении Лидер нации, сегодня Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Правительством страны предпринимаются все необходимые меры для борьбы с глобальной пандемией, вызванной коронавирусом. Как отметил Первый Президент, на этом фоне «ситуация усугубляется глобальным финансовым кризисом, обвалом на сырьевых и валютных рынках».

Поэтому от имени всех трудовых коллективов «Казахмыса» мы приветствуем

инициативу Елбасы по созданию специального Республиканского фонда, а также подобных

фондов в областных центрах и городах республиканского значения. Мы понимаем, любая

помощь, а также единство и сплоченность всего народа поможет родному Казахстану в это

сложное время.

«Казахмыс» направит в фонд по противодействию пандемии и поддержанию экономики

страны 400 миллионов тенге.

Призываем граждан Республики Казахстан, все трудовые коллективы страны всемерно

поддержать действия Президента и Правительства в реализации экстренных и чрезвычайных мер, направленных на борьбу с эпидемией, проявить социальную ответственность и продемонстрировать сплоченность нашего общества», - говорится в сообщении Группы «Казахмыс».

«Сегодня мир столкнулся с глобальной угрозой. Пандемия коронавируса стала по своим последствиям испытанием для всего мира, затронув все сферы жизнедеятельности. К сожалению, вирус не обошел стороной и Казахстан. Перед нашей страной стоит не простая задача удержания экономики в условиях кризисной ситуации и обеспечение безопасности граждан.

Ведь самое главное – это защита здоровья наших граждан.

Поэтому инициатива Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаев о создании фонда по борьбе с коронавирусом стала ощутимой поддержкой для всего народа.

Наше предприятие поддерживает обращение Елбасы и готово перевести материальную поддержку в фонд.

Уже сейчас нашим предприятием используется продукция собственного производства, благодаря которой обеспечивается соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, проводится дезинфекция служебных помещений, общежитий и автотранспорта.

На сегодня в регионе работает 22 крупных и 48 средних предприятий, на которых трудятся почти 113 тысяч человек. С 91% предприятий заключены меморандумы по обеспечению социальной стабильности и недопущению высвобождения работников. На сегодня сокращения рабочих мест нет.

Уверены, что наши отечественные предприниматели не останутся в стороне в эти тяжелые времена.

Вместе мы преодолеем любые трудности!», - говорится в сообщении ТОО «Казфосфат».

«Поддерживая обращение Первого Президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева к народу Казахстана, группа компаний «Восход-ORIEL» (Актюбинская область) выделяет для фонда по борьбе с коронавирусом 50 000 000 тенге.

Елбасы очень правильно сказал: «Не бросать в трудную минуту своих близких – это в крови казахстанского народа, в его генах и древних традициях».

Занимать выжидательную позицию, думать, что эта болезнь обойдет тебя стороной – ни в коем случае нельзя! Каждый из нас должен внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Только так мы сохраним свое здоровье и здоровье нации! #Бiз бiргемiз!» - отметили в Группе компаний «Восход-ORIEL».

«В связи с происшествием в стране при Фонде Елбасы открыт Фонд Помощи по борьбе с коронавирусом. Я,, как меценат от имени компании «Абзал и К» и выделяю Республиканскому Фонду 500 тысяч тенге на помощь всем жителям Казахстана и 100 000 тенге на бесплатную раздачу масок жителям Кызылорды. Коронавирус не оставил никого равнодушным. Бремя тяжести, которое выпало на долю казахстанцев, разделяют все. Это показывает сплоченность и единство нашего народа. Уважаемые предприниматели! Хочу всех вас попросить не оставаться в стороне и прийти на помощь нашим соотечественникам!» - отметил меценат, директор компании «Абзал и К» Магжан Ералиев.

Напомним, ранее Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы обратился к казахстанцам с призывом поддержать действия Президента страны Касым-Жомарта Токаева и Правительства, которые реализуются в эти дни для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, Елбасы предложил создать республиканский Фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.

Аналогичные фонды необходимо образовать в каждом областном центре и городах республиканского значения, сказал Нурсултан Назарбаев.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Карагандинская область, Социальная поддержка, Общество, Коронавирус, Первый Президент - Елбасы, Коронавирус в РК,
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