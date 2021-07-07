Трудовые коллективы активно вакцинируются в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице активно продолжается работа по вакцинации с охватом трудовых коллективов, работников отдельных организаций. В управлении общественного здравоохранения отметили, что запросы от трудовых коллективов провакцинировать своих сотрудников стали поступать чаще, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram акимата города.

«Все больше стали поступать запросы от организованных коллективов, которые хотели бы привить своих сотрудников. Согласно списку желающих на предприятие мы отправляем выездные бригады организаций ПМСП для проведения вакцинации на месте. Для многих организаций такая возможность является большим удобством», - отметили в управлении общественного здравоохранения города.

Как отметили в ведомстве, это и работники торговых комплексов, коммунальных служб, КСК (ОСИ), сотрудники дошкольных и образовательных учреждений, коллективы крупных строительных компаний, сотрудники государственных учреждений и др.

На выездных пунктах вакцинируются также жители ближайших жилых домов и работники соседних предприятий.

За весь период привито порядка 3 тыс. работников разных предприятий.

По данным управления, количество вакцинируемых доходило до 8 000 в день. Таким образом, охват вакцинацией за последние недели вырос в 5-6 раз.

Всего по городу первым компонентом провакцинировано почти 260 тысяч человек. Полную иммунизацию получили более чем 159 тысяч человек.

Также в управлении информировали, что в наличии на выбор граждан предоставляется сейчас два вида вакцин: российский «Спутник» и отечественная вакцина – КазВак. Препараты китайского производства Хаят-Вак и КоронаВак в наличии только второго компонента для тех, кто получил свою первую дозу данных вакцин.

Как отметили в Горздраве, поставка в столицу китайских двух вакцин в ближайшее время Минздравом РК не планируется.

Для стимуляции граждан к вакцинации в столице организованы розыгрыши в виде ценных призов: двухкомнатная квартира, машина, iPhone12, бытовая и компьютерная техника, сертификаты и т.д.