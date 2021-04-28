Трудовой суд предлагают создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создать трудовой суд предлагают в Казахстане. Такое предложение озвучил председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим предложить создать трудовой суд для эффективной защиты прав трудящихся. Это практика существует за рубежом. Если говорить о трудовых спорах, они все связаны с трудовым правом. Поэтому мы ставим вопрос создания отдельного трудового суда и системно рассматривать возникающие вопросы», - пояснил Сатыбалды Даулеталин в интервью журналистам перед заседанием Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Ранее он завил, что Федерация профсоюзов является организацией по защите прав трудящихся.

«Сейчас в наших рядах насчитывается около двух млн человек. Если говорить о защите прав граждан, то в 2020 году к нам поступило более 14 тысяч обращений. В основном это вопросы защиты трудовых прав, несвоевременной выплаты заработной платы, вопросы незаконных увольнений», - сказал Сатыбалды Даулеталин.

По его словам, 85% из более 14 тысяч обращений нашли свое положительное решение.

Отметим, что в столице состоялось заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК.

«Сегодня на заседании комиссии планируется обсудить вопросы о работе Федерации профсоюзов республики по защите трудовых прав казахстанцев и работу КУИС, МВД по защите прав уязвимых категорий осужденных. Вопросов по обоим темам очень много», - отметил в интервью журналистам председатель комиссии Канат Мусин, перед началом заседания.

В работе заседания комиссии приняли участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Республики Казахстан, представители международных и неправительственных организаций, адвокатуры, общественности и СМИ.