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Трудовой спор с работниками АО «Транко» урегулирован
1 Августа 2022 21:43

Трудовой спор с работниками АО «Транко» урегулирован

Трудовой спор, произошедший сегодня между работниками и руководством подрядной организации – Жезказганского филиала ТОО «Tranco Zhezkazgan» (Транко Жезказган) урегулировали в ходе рабочей встречи. Об этом сообщает пресс-служба компании «Казахмыс».

Во встрече с инициативной группой приняли участие руководитель ТОО «Tranco Zhezkazgan» Р. Хамитов, первый заместитель председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Андрей Гайдин.

Предприятие продолжает работать в штатном режиме. По итогам встречи на ТОО «Tranco Zhezkazgan» создана рабочая группа, по всем бизнес-единицам группы компании, которая в течение месяца будет изучать проблемные вопросы.


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