Трудовой спор на Южно-Жезказганском руднике: какие требования горняков будут выполнены

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Казахмыс реализовывает шесть пунктов требований, которые 14 августа в рамках трудового спора предъявили работники шахты №65 Южно-Жезказганского рудника. Три из них уже исполнены, два – на стадии исполнения, еще одно будет выполнено в начале 2024 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Одним из главных требований шахтеров к работодателю был ранний выход на пенсию работников, занятых не менее 15 лет на вредных и опасных условиях труда. По итогам переговоров принято решение о подготовке обращения горняков совместно с профсоюзными организациями на имя Президента РК. Проект документа уже готов и будет направлен в уполномоченные органы», - отмечается в сообщении компании.

Шахтерам также удалось добиться того, чтобы с 1 сентября 2023 года при выходе на ежегодный отпуск расчет отпускных сумм производился в полном объеме в календарных днях. С этого же дня в корпорации выровняли заработную плату инженерно-техническим работникам и рабочим Шахтопроходческого треста им. Г.Омарова, Ремонтно-механического специализированного управления, ТОО «Kazakhmys Maintenance Services», Управления энергетики по сервисному обслуживанию электрооборудования г. Сатпаева по аналогичным профессиям и должностям рудников. К тому же, с осени доплаты (надбавки) производственному персоналу включены в тарифную часть с соблюдением требований статьи 107 Трудового кодекса РК в части обеспечения доли основной заработной платы не менее 75% в заработной плате без учета единовременных стимулирующих выплат.

Кроме того, со следующего года при составлении коллективного договора на 2024-2028 г. будут пересмотрены условия труда всех инженерно-технических работников и работников сервисных служб административно-управленческого персонала. Их поделят на вредные и опасные.

Также по итогам трудового спора участники пришли к созданию независимой инициативной группы до 5 человек с каждого предприятия для дальнейшей постоянной работы. Состав группы определяется.