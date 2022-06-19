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Трудовой сезон «Жасыл ел» стартовал в Мангистауском районе

Автор:  
Аружан Саптарова
19 Июня 2022, 19:27
Трудовой сезон «Жасыл ел» стартовал в Мангистауском районе

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауском районе состоялось торжественное открытие трудового сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мангистауском районе в этом году по программе будут трудоустроены 150 молодых людей, включая школьников и безработную молодежь.

«Жасыл ел» – это большой проект, в рамках которого студенты и школьники вносят вклад в озеленение и благоустройство родного населенного пункта. Он позволяет сократить безработицу, дает молодому поколению патриотическое и экологическое воспитание.

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По словам командира районного штаба «Жасыл ел» Дастана Турашева, в течение лета молодые люди будут помогать озеленять район, очищать его от мусора, делая основной упор на места расположения социальных объектов, в парки и т. д.

«Каждый из нас должен осознавать свою ответственность за окружающую среду, родную землю, это ведь наш дом. А чистота – залог здоровья, которое – основа богатства», - считает Дастан Турашев.

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Экология   Мангистауская область   Регионы Казахстана   Молодежь   Трудоустройство  
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