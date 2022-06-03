3 Июня 2022 15:00

Трудовой сезон «Жасыл ел» стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане при поддержке Министерства информации и общественного развития РК состоялось торжественное открытие трудового сезона молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

В мероприятии приняли участие представители Центра поддержки гражданских инициатив, республиканских и региональных молодежных организаций, члены отрядов «Жасыл Ел».

Работа молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» стартовала во всех регионах страны.

В рамках открытия сезона прошли тематические площадки в форме дискуссий, семинаров-практикумов, образовательных сессий и мастер-классов от ведущих экспертов в области экологии.

На диалоговых площадках спикеры обсудили с молодежью вопросы трудоустройства студентов, перспективы развития молодежных трудовых отрядов в регионах, вопросы экологического образования, формирование у молодежи нового экологического мышления и вовлечения в природоохранную деятельность.

В ходе мероприятия состоялось рабочее совещание «Координация деятельности в регионах», на котором поднимались вопросы реализации экологической программы «Жасыл ел» и предстоящие планы на текущий год по озеленению и благоустройству территории в городах и населенных пунктах.

Принять участие в деятельности отрядов «Жасыл ел» и внести вклад в озеленение страны могут молодые люди с 16 до 29 лет.

В 2021 году в отряд было трудоустроено более 30 тыс. человек. В текущем году планируется привлечь к работам столько же молодежи по всему Казахстану.