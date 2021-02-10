Трудовое законодательство по вопросам удаленной работы усовершенствуют в Казахстане
«В настоящее время практика перевода сотрудников на удаленную работу показала необходимость совершенствования трудового законодательства. В этой связи законопроект предусматривает регулирование трудовых отношений, связанных с удаленной работой. Предлагается ввести новые режимы работы, такие как «временная» и «совмещенная работа», установление графика работы, рабочего времени, ответственности работника и работодателя», - сказала депутат Джамиля Нурманбетова на пленарном заседании Мажилиса.
По ее словам, данный законопроект инициирован депутатами парламента. Депутат подчеркнула, что с принятием законопроекта ожидается положительный правовой и социально-экономический эффект.
«Комитет готов подготовить заключение по законопроекту в срок до 22 декабря 2021 года», - заключила Д. Нурманбетова.
Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.