Трудовое законодательство по вопросам удаленной работы усовершенствуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время практика перевода сотрудников на удаленную работу показала необходимость совершенствования трудового законодательства. В этой связи законопроект предусматривает регулирование трудовых отношений, связанных с удаленной работой. Предлагается ввести новые режимы работы, такие как «временная» и «совмещенная работа», установление графика работы, рабочего времени, ответственности работника и работодателя», - сказала депутат Джамиля Нурманбетова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, данный законопроект инициирован депутатами парламента. Депутат подчеркнула, что с принятием законопроекта ожидается положительный правовой и социально-экономический эффект.

«Комитет готов подготовить заключение по законопроекту в срок до 22 декабря 2021 года», - заключила Д. Нурманбетова.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.