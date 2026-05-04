    Трудовых мигрантов обяжут проходить медосмотр в Кыргызстане

    В Кыргызстане с целью профилактики распространения инфекционных заболеваний предлагается ввести обязательное медицинское освидетельствование трудовых мигрантов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Freepik

    Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

    Согласно вносимым поправкам, иностранные трудовые мигранты, прибывшие в страну с целью осуществления трудовой деятельности, обязаны проходить обязательный медосмотр до начала работы и при продлении срока своего пребываниядля подтверждения отсутствия заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

    Перечень болезней, порядок и сроки прохождения медосмотра определит кабинет министров КР. Медицинское освидетельствование будет проводиться аккредитованными медицинскими организациями.

    Ранее сообщалось, что в стране предлагают ввести обязательный скрининг перед вступлением в брак.

    Гульмира Абдрахманова
