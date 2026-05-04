Трудовых мигрантов обяжут проходить медосмотр в Кыргызстане

В Кыргызстане с целью профилактики распространения инфекционных заболеваний предлагается ввести обязательное медицинское освидетельствование трудовых мигрантов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Согласно вносимым поправкам, иностранные трудовые мигранты, прибывшие в страну с целью осуществления трудовой деятельности, обязаны проходить обязательный медосмотр до начала работы и при продлении срока своего пребываниядля подтверждения отсутствия заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Перечень болезней, порядок и сроки прохождения медосмотра определит кабинет министров КР. Медицинское освидетельствование будет проводиться аккредитованными медицинскими организациями.

Ранее сообщалось, что в стране предлагают ввести обязательный скрининг перед вступлением в брак.