Первый международный миграционный форум прошел в Ташкенте

В Ташкенте состоялся первый международный миграционный форум, посвященный вопросам социальной и правовой защиты трудовых мигрантов. В мероприятии приняли участие около 600 экспертов из стран Азии, Европы и США, передает агентство Kazinform со ссылкой на UzA .

Основная цель форума – укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии и другими государствами в сфере миграции, а также содействие развитию безопасной, упорядоченной, регулярной и легальной миграции.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), в мире насчитывается около 304 млн мигрантов, из которых 168 млн — трудовые. Объем денежных переводов, отправляемых мигрантами своим семьям, достиг $905 млрд, что подчеркивает их значимую роль в глобальной экономике.

В МОМ подчеркнули важность экономического анализа миграционных процессов, отметив тесную связь между миграцией и денежными переводами.

— Миграционная политика должна охватывать довыездную подготовку, трудовой процесс, правовую защиту, процесс возвращения и реинтеграции. Следовательно, безопасная и стабильная миграция не принесет ожидаемого результата без последовательного сотрудничества между государствами, международными организациями, частным сектором и гражданским обществом, — заявила специалист МОМ по региональной координации Ионела Тимофте.

Отдельное внимание уделялось вопросам системной организации трудовой миграции, расширения легальных каналов, защиты прав мигрантов, подготовки квалифицированных кадров, а также языкового и профессионального обучения и адаптации мигрантов в странах назначения.

По итогам форума подписало около 20 соглашений по усовершенствованию механизмов трудовой мобильности.

