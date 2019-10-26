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Трудовая книжка казахстанцев стала электронной

26 Октября 2019 00:01
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Трудовая книжка казахстанцев стала электронной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В личном кабинете портала eGov.kz добавлен новый раздел – «Трудовая деятельность», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-бот портала «Электронного правительства» eGov.kz.

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По информации АО «Национальные информационные технологии», теперь у пользователей портала «Электронного правительства» есть возможность просмотреть все трудовые договоры, которые были заключены между ним и работодателем.

Информация доступна в личном кабинете, в разделе «Трудовая деятельность». Информационной системой, предоставляющей данные по трудовым договорам, является АИС «Организация обработки платежей» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. То есть, пользователь видит ту информацию, которая подтягивается из Для получения данной информации необходимо быть зарегистрированным на портале eGov.kz.

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Ключевые слова: Цифровой Казахстан,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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