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Трудовая инспекция Нур-Султана приостановила работу на 8 объектах

24 Сентября 2019 17:06
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Трудовая инспекция Нур-Султана приостановила работу на 8 объектах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году требованиями инспекторов труда приостановлены работы на 8 строительных и производственных объектах города Нур-Султан с передачей материалов в суд. Об этом сообщил на брифинге руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» Мурат Шакенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Государственными инспекторами на постоянной основе проводится разъяснительная работа с трудовыми коллективами предприятий в форме встреч, семинаров. Уделяется внимание необходимости обучения и проверки знаний по безопасности и охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работы, проведению инструктажей, повышению квалификации работников. В ходе разъяснения норм трудового законодательства наглядно демонстрируются фото-видеоматериалы последствий несоблюдения норм техники безопасности. Разъясняются правовые последствия для всех участников трудовых отношений, допустивших нарушения норм трудового законодательства в области безопасности и охраны труда. В текущем году государственными инспекторами проведено 84 профилактических мероприятия с охватом более 2 000 человек», – сказал М,Шакенов.

По его словам, инспекцией труда разработан социальный видеоролик и запущен для трансляции на LED-экраны города о необходимости соблюдения норм техники безопасности, с целью предупреждения и профилактики травмоопасных ситуаций на производстве. В целях увеличения зрительской аудитории видеоролик также запущен в социальные сети Facebook и Instagram.

При акимате столицы действует рабочая группа по вопросам травматизма и заработной платы. Еженедельно заслушиваются руководители предприятий, допустившие грубые нарушения трудового законодательства.



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Ключевые слова: Минтруда РК,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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