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    14:34, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Трудоустройство за рубежом: в Казахстане урегулируют деятельность частных агентств занятости

    Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект Правил взаимодействия центров трудовой мобильности с частными агентствами занятости по организации трудовой деятельности граждан Казахстана за рубежом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    трудоустройство
    Фото: pexels.com

    Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

    Основная цель – обеспечить подготовку казахстанцев, выезжающих на работу за пределы республики, эффективную организацию их трудовой деятельности и защиту трудовых прав за границей.

    Правила устанавливают требования к ЧАЗ, претендующим на участие в трудоустройстве граждан за рубежом, а также определяют порядок взаимодействия данных агентств с центрами трудовой мобильности.

    Также регламентируется порядок подбора частными агентствами занятости соискателей, желающих трудоустроиться за рубежом, и их подготовки.

    Кроме того, предусматривается создание и ведение реестра ЧАЗ, соответствующих установленным требованиям.

    Теги:
    Занятость Закон и право Общество Трудоустройство
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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