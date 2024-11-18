Трудоустройство за рубежом: в Казахстане урегулируют деятельность частных агентств занятости
Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект Правил взаимодействия центров трудовой мобильности с частными агентствами занятости по организации трудовой деятельности граждан Казахстана за рубежом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.
Основная цель – обеспечить подготовку казахстанцев, выезжающих на работу за пределы республики, эффективную организацию их трудовой деятельности и защиту трудовых прав за границей.
Правила устанавливают требования к ЧАЗ, претендующим на участие в трудоустройстве граждан за рубежом, а также определяют порядок взаимодействия данных агентств с центрами трудовой мобильности.
Также регламентируется порядок подбора частными агентствами занятости соискателей, желающих трудоустроиться за рубежом, и их подготовки.
Кроме того, предусматривается создание и ведение реестра ЧАЗ, соответствующих установленным требованиям.