Трудоустройство за 800 тысяч тенге предлагала аферистка в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде полицейские задержали аферистку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

9 июля в дежурную часть управления полиции города Кызылорды обратился местный житель, ставший жертвой аферистки. Он сообщил, что некая женщина обещала трудоустройство и обманным путем выманила у него 800 000 тенге. Но вскоре пропала из поля зрения, не реагировала на телефонные звонки и до сегодняшнего дня ни обещанного трудоустройства, ни возврата своих денег он не дождался.

Полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Мошенницей оказалась местная жительница.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество».