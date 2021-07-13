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    22:46, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Трудоустройство за 800 тысяч тенге предлагала аферистка в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде полицейские задержали аферистку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    9 июля в дежурную часть управления полиции города Кызылорды обратился местный житель, ставший жертвой аферистки. Он сообщил, что некая женщина обещала трудоустройство и обманным путем выманила у него 800 000 тенге. Но вскоре пропала из поля зрения, не реагировала на телефонные звонки и до сегодняшнего дня ни обещанного трудоустройства, ни возврата своих денег он не дождался.

    Полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Мошенницей оказалась местная жительница.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество».


    Теги:
    Кызылординская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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