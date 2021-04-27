Трудоустройство на постоянную работу в некоторых регионах критично низкое - Серик Шапкенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов рассказал, какие меры поддержки занятости оказываются для населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом задач по реализации предвыборной платформы партии «Nur Otan» в текущем году мы планируем охватить мерами занятости поддержать 1,2 млн человек. Основной вклад мы ожидаем от государственной программы репродуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» - 700 тысяч человек, по антикризисной Дорожной карте занятости - 32 тысячи человек, еще 440 тысяч человек мы рассчитываем трудоустроить на проекты, реализуемые с участием бюджетных инвестиций. Из 700 тысяч человек по программе «Еңбек» порядка 227 тысячам будут оказываться различные меры содействия занятости, которые включают три направления», - рассказал в ходе заседания Правительства.

Как отметил глава Минтруда, на курсы краткосрочного обучения, организации ТиПО будут отправлены 36 тысяч человек. На сегодня 2 тысячи человек уже приступили к обучению на краткосрочных курсах. Вместе с тем в шести регионах обучение еще не началось.

«Буквально вчера по проекту «Бастау бизнес» начато обучение бизнес-навыкам первого потока участников. До конца года согласно предвыборной платформе будет обучено 30 тысяч человек. В текущем году по программе будет выдано 5 тысяч микрокредитов для расширения и открытия собственного дела. За счет субсидируемых рабочих мест поддержка будет оказана 128 тыс. человек, из числа людей, которым сложнее всего адаптироваться на рынке труда и 7 тыс. человек будут оказываться меры по поддержке добровольного переезда», - проинформировал министр.

По его данным, всего мерами поддержки в рамках госпрограммы «Еңбек» за три месяца текущего года охвачено 158 тысяч человек, из них 53,5 тыс. человек трудоустроены на субсидируемые временные работы такие как молодежная практика, социальные рабочие места. На постоянную работу трудоустроены 32%.

«Доля трудоустроенных на постоянную работу в некоторых регионах критично низкая. Охват делается за счет субсидируемых работ. Конечной нашей задачей является постоянное трудоустройство и продуктивная занятость населения», - заявил С. Шапкенов.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты населения рассказал о главных задачах национального проекта «Еңбек».