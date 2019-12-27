Трудоустройство молодежи и развитие волонтерства обсудили в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате столицы обсудили трудоустройство молодежи, развитие волонтерства и подвели итоги Года молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

По словам руководителя КГУ «Астана жастары» акимата города Чингиза Тлеулина, в этом году безработица среди молодежи сократилась на 0,2%.

«Сегодня одним из ключевых вопросов молодежной политики остается занятость. По итогам 3-го квартала 2019 года безработица среди молодежи в столице составляет 4,5%, что на 0,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В поисках работы с начала года обратились 7467 человек. Охвачены мерами социальной защиты от безработицы 5653 человек, 5635 человек – трудоустроены», - сообщил он.

Также Чингиз Тлеулин отметил, что в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» государственных грантов выдано на 75 млн тенге. «Активно реализуются государственные программы по развитию предпринимательства, такие как «Жас кәсіпкер». На сегодня после краткосрочных курсов гранты на реализацию новых бизнес-идей получили 238 человек. В целях расширения возможностей трудоустройства регулярно проводятся ярмарки вакансий. Проведено 6 крупных городских ярмарок и 14 локальных в учебных заведениях», - сказал он.

По его словам, в 2019 году численность молодых людей достигла 245 тысяч, это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году.

«В рамках республиканского проекта «Молодой специалист» в период с 2019-2021 годы в 8 государственных колледжах проводятся работы по созданию центров, соответствующих международным стандартам World Skills. Путем модернизации колледжей по востребованным специальностям, внедрения международного опыта подготовки квалифицированных специалистов и создания научных лабораторий», - рассказал Чингиз Тлеулин. На данный период в волонтерской базе состоят порядка 2 тысяч волонтеров. Из них 200 – активны постоянно. «Впервые в этом году открыли Школу волонтеров. Студентам вузов, активно занимающихся волонтерской деятельностью, запланировано повышение стипендии на 30%. Государство выделило квоту на 836 студентов 14 столичных вузов», - заключил руководитель КГУ «Астана жастары».