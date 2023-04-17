Трудоустройство – куда податься лицам с инвалидностью в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Общественного фонда «ITeachMe» (Центр развития компетенций) Захира Бегалиева рассказала о работе по повышению конкурентоспособности лиц с инвалидностью на рынке труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Казахстане проживает около 711,8 тысячи человек с инвалидностью, из которых 420 тысяч человек – трудоспособного возраста (58%). Это огромный пул людей, которые потенциально могли бы стать рабочей силой. Но, в реальной жизни, человек с инвалидностью по-прежнему не является конкурентоспособным на профессиональном рынке труда», - сказала Захира Бегалиева на брифинге в СЦК.

По ее словам, фонд ITeachMe работает на протяжении нескольких лет и реализует программы по повышению профессиональных навыков и знаний молодежи, в том числе и лиц с инвалидностью с последующим трудоустройством.

«В ходе реализации проектов мы столкнулись с рядом факторов, влияющих на низкую занятость молодежи. Одной из причин является то, что знания полученные в университетах, не всегда применимы на практике и нужны для потенциального работодателя. Чтобы сразу после окончания учебных заведений и выпускника взяли на работу, сегодня недостаточно иметь диплом об окончании, необходимо иметь дополнительные навыки и быть в тренде. А трендом на сегодняшний день во всем мире являются новые технологии и цифровые навыки», - отметила спикер.

Второй фактор, это то, что все еще в нашем обществе существует стереотип, оставшийся от старшего поколения, что профессия должна быть выбрана один раз и навсегда и что только высшее образование обеспечит стабильность. А современные профессии в неформальном образовании это просто «игрушки» и не помогут профессионально развиваться и зарабатывать.

«Также в нашем обществе до сих пор высокий уровень стигматизации общества, в том числе потенциальных работодателей, в отношении специалистов с инвалидностью. В частности, бытует мнение, что они часто болеют, не выполнят объем работ, что будут проблемы при оформлении или расторжении трудовых договоров и др.», - подчеркнула Захира Бегалиева.

Картину трудоустройства лиц с инвалидностью усугубляет еще и слаборазвитая транспортная и архитектурная инфраструктура городов, районных центров, а в аулах вообще плачевное состояние.

«Одним из системных решением проблем стало неформальное образование. Концепция обучения в течение всей жизни позволяет развиваться не только узкопрофильно, но и реализовать свои трудовые права. Главным инструментом, который помогает уравнять возможности всей молодежи, в том числе лицам с инвалидностью получить современную профессию и легко найти работу – это цифровизация. Фонд ITeachMe в партнерстве с социальными инвесторами, генеральным партнером компанией Shevron с 2019 года реализует образовательные программы по запросу молодежи с инвалидностью и потенциальных работодателей. Главной особенностью обучения стало то, что уже в процессе обучения слушатели монетизируют свои digital навыки», - заключила глава Фонда.