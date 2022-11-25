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Трудоустройство казахстанцев в 2022 году ведется в рамках нацпроекта и с помощью субсидий

25 Ноября 2022, 15:58
Трудоустройство казахстанцев в 2022 году ведется в рамках нацпроекта и с помощью субсидий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О мерах по обеспечению занятости населения рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение занятости населения, в соответствии с поручением Главы государства, осуществляется с помощью проекта создания 100 новых рабочих мест на 10 тыс. жителей, а также с помощью государственных субсидий и использования освободившихся рабочих мест. По итогам 10 месяцев текущего года, в рамках национального проекта трудоустроены около 230 тыс. человек. В том числе, 192,9 тыс. рабочих мест субсидируются государством. Более 261 тыс. человек трудоустроено в 181 тыс. объектов малого и среднего бизнеса», – сказал О. Ордабаев.

По его словам, еще 273,5 тыс. человек устроены на освободившиеся рабочие места.

Вице-министр отметил, что новые рабочие места в рамках национального проекта, в основном, создаются в сфере предпринимательства. В частности, около 15 тыс. рабочих мест созданы в рамках проекта «Сильные регионы драйвер развития страны», более 10 тыс. – в рамках развития агропромышленного комплекса. В рамках проекта «Качественное образование «Образованная нация» трудоустроено 7,8 тыс. человек, проекта «Жасыл Казахстан» 3,7 тыс., проекта «Национальное духовное возрождение» 3,3 тыс., проекта «Здоровая нация» 790.


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