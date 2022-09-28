Трудоустройство граждан РФ в Казахстане - в каких случаях могут ввести ограничения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова объяснила, что при превышении определенного показателя трудоустройства иностранных граждан, в том числе российских, может ставиться ограничение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, мы живем в евразийском пространстве, у нас есть договор. Согласно договору казахстанские работники могут приехать в Россию и работать без разрешения. Российские работники, молодежь могут прибыть сюда тоже без разрешения. Но, исходить из того, что в статье 97 договора предусматривается право государства ставить ограничения, если это будет влиять на национальную безопасность страны», - прокомментировала Тамара Дуйсенова журналистам в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Она привела в пример данные государственных органов по тем лицам, которые желают работать в Казахстане.

«Позавчера я вам говорила 6508 человек (изъявили желание работать - прим.авт.). Сегодня записались уже 5300 человек - на 1200 уже уменьшилась цифра. Поэтому мы рассматриваем ставить ограничения, если будет превышен тот порог, который мы ожидаем. Я хочу сказать, что цифры каждый день будут меняться», - добавила министр.

Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров заявил, что при трудоустройстве в Казахстане приоритет будет отдаваться гражданам нашей страны.