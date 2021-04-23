Трудоустроить за 500 тысяч тенге в школу обещала мошенница в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Мошенница обещала трудоустроить кызылординку за 500 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 апреля в управление полиции города Кызылорды обратилась жительница областного центра. Как выяснилось, незнакомая женщина пообещала ей помочь с трудоустройством в одну из городских школ. С этой целью она обманным путем присвоила себе денежные средства в размере 500 000 тенге. По словам потерпевшей, злоумышленница скрылась из поля зрения, не реагировала на телефонные звонки.

Полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали 43-летнюю ранее судимую жительницу областного центра.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Обстоятельства происшествия выясняются.