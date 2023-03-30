Трудоустроить всех в нефтяную отрасль невозможно - акимат о забастовке безработных в Жетыбае

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Незаконная акция безработных жителей села Жетыбай Каракиянского района (около 50 человек), начавшаяся 27 марта т.г., продолжается. С 29 марта т.г. через единый портал «Е-otinish» в общей сложности поступило 13 заявлений о проведении акции протеста в виде голодовки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Каракиянского района.

В настоящее время, по информации пресс-службы акимата, заявления находятся на рассмотрении уполномоченных государственных органов. Однако проведение акции с отказом от приема пищи не регулируется действующим законодательством.

В свою очередь, акиматом Каракиянского района совместно с областными управлениями акимата области, прокуратурой района и другими заинтересованными органами продолжаются разъяснительные работы с протестующими безработными. В первую очередь акимат Каракиянского района хочет обратить внимание на факт невозвожности одномоментного трудоустройства всех безработных в нефтяную отрасль, от предлагаемых акиматом рабочих мест безработные отказываются.

«Также со стороны безработных имеется требование о предоставлении преимущества при распределении вакансии от АО «Мангистаумунайгаз» по принципу «70 на 30», то есть 70% жителям села Жетыбай, а остальные 30% безработным других сел Каракиянского района и иных районов области. Данное требование считаем необоснованным по отношении к жителям других сел и районов. В то же время безработные жители села Курык Каракиянского района и Мангистауского района требуют справедливости при распредлении имеющихся вакансий. В настоящее время протестующие отказываются принять очевидные и объективные факты, разъясняемые государственными органами. Собравшимся нужно принять правду, что трудоустроить всех желающих одномоментно в нефтяную отрасль невозможно, необходимо использовать возможности для трудоустройства в других сферах. Все вопросы необходимо решать путем конструктивного диалога, в рамках действующего законодательства», - отмечают в акимате района.

Наряду с этим, акимат Каракиянского района напоминает протестующим об установленной законом ответственности в случае совершения противоправных действий.