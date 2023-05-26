Трудоустроить свыше 28 тысяч человек планируют в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках государственных программ и региональной карте занятости Западно-Казахстанской области планируется создать 28,2 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил аким региона Нариман Турегалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, в настоящее время в области зарегистрировано 17,3 тысячи безработных, уровень безработицы составляет 5%. Безработица среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составляет 4%.

«В целях поддержки молодежи предоставляется льготный кредит на общую сумму 1,2 млрд тенге, таким образом на 238 человек приходится по 5 млн тенге. Также в текущем году в рамках национального проекта «Развитие предпринимательства на 2021-2025 годы» 405 человек получили государственный грант в размере 1,4 млн тенге на реализацию новых бизнес-идей на общую сумму 570 млн тенге», - сказал Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что через органы занятости трудоустроено более 10 тысяч жителей области, из них около 4 тысячи молодых людей.

Кроме того, социально-предпринимательская корпорация «Aqjaiyq» начала работу по кредитованию. На сегодня представлено 257 заявлений на получение кредита на сумму 1 млрд 572 млн тенге.