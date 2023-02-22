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    15:52, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Трудоустроить почти 950 тысяч казахстанцев планируется в этом году – Минтруда

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной зашиты населения сообщили о том, что в этом году планируется трудоустроить 948 тысяч казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году Правительство утвердило программу повышения доходов населения до 2025 года. В программе есть план создать в стране 2 млн новых рабочих мест. Сколько рабочих мест было создано в 2022 году?» - задал вопрос журналист представителям Минтруда на брифинге в СЦК.

    «Мы провели мониторинг по всем программам. В прошлом году были трудоустроены 921 тысяча казахстанцев на рабочие места, созданные в рамках национальных проектов, в рамках инициативы «100 рабочих мест на 10 тысяч населения». Это именно рабочие места, которые создаются на районном уровне, а также свободные вакансии на электронной бирже труда», - ответил вице-министр труда Олжас Ордабаев.

    По его словам, в этом году планируется трудоустроить 948 тысяч человек.

    «Это плановый показатель. Эта информация подтверждена акиматами. Мы планируем достичь этого показателя, но не меньше», - добавил он.

    Также в Минтруда поделились официальными данными о количестве безработных и самозанятых. В стране 456 тысяч безработных и 2,1 млн самозанятых.


    Теги:
    Минтруда РК Трудоустройство Правительство
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