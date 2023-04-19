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Трудоустроить около 1 млн казахстанцев обещают в Правительстве РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2023, 10:25
Трудоустроить около 1 млн казахстанцев обещают в Правительстве РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о принимаемых мерах по повышению доходов населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике реализуется Программа повышения доходов населения. В рамках этих мероприятий увеличена заработная плата более 3 млн человек», - сказал Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны с участием Главы государства.

По его словам, все социальные обязательства государства выполняются своевременно и в полном объеме. В частности, в этом году повышены социальные выплаты 4,4 млн человек, на эти цели выделено 4,6 трлн тенге.

«За счет реализации национальных проектов, открытия новых производств, развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест в этом году будет трудоустроено порядка 1 млн человек», - добавил Премьер.

Ранее Глава государства открыл совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

В мероприятии принимают участие Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.


Премьер-министр РК   Трудоустройство  
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