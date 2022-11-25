Трудоустроить 100 тысяч молодых людей планируют в 2023 году в Казахстане

25 Ноября 2022, 04:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела совещание с заместителями акимов областей и городов республиканского значения и руководителями региональных управлений координации занятости и социальных программ. Она подвела итоги работы в сфере занятости населения за 10 месяцев и обозначила задачи на 2023 год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Подводя итоги работы в сфере обеспечения занятости населения, Тамара Дуйсенова отметила, что, по данным местных исполнительных органов, за 10 месяцев в Казахстане трудоустроено 764,8 тысячи человек. Из них на свободные вакансии – 263,8 тысячи, в рамках частных инициатив – 261,2 тысячи, в рамках реализации национальных проектов – 47 тысяч, охвачено активными мерами содействия занятости – 161,5 тысячи.

«В рамках проведения мониторинга охвата рабочими местами мы отслеживаем не только сами факты трудоустройства граждан, но и наличие обязательных пенсионных отчислений за них. По республике этот показатель составляет 73%. Местным исполнительным органам необходимо усилить контроль по этому вопросу», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Министр сообщила, что в 2023 году планируется трудоустроить около 1 млн человек, в том числе в рамках реализации нацпроектов – 499,1 тысячи, на свободные вакансии – 296,8 тысячи, в рамках реализации инициативы Главы государства по созданию 100 рабочих мест на 10 тысяч населения – 110,9 тысячи, в рамках поддержки предпринимательских инициатив планируется выдать микрокредиты под 2,5% годовых для 5,8 тысячи молодых людей, а также 9 тысяч грантов.

«Трудоустройство граждан будет оставаться главным вопросом в следующем году. Особое внимание необходимо уделить обеспечению занятости молодежи. В следующем году в рамках реализации всех направлений планируется трудоустроить не менее 100 тысяч молодых людей. Местным исполнительным органам надо активно работать в этом направлении», – добавила Тамара Дуйсенова.

Она подчеркнула, что для повышения эффективности реализуемых мер в сфере обеспечения занятости населения в 2023 году будут возобновлены проекты «обучения на колесах». В частности, планируется организация колледжами выездных краткосрочных курсов обучения молодежи и лиц, зарегистрированных в центрах занятости.

Также в регионах будут запущены мобильные центры занятости и организованы передвижные ярмарки вакансий для жителей сельских населенных пунктов.

«В районах и сельских населенных пунктах с большим населением и высоким уровнем безработицы необходимо регулярно проводить ярмарки вакансий с привлечением не только местных работодателей, но и из других регионов, чтобы у людей было больше возможностей для трудоустройства», – сказала министр.

В мероприятии приняли участие вице-министры труда и социальной защиты населения, руководители комитетов, департаментов и дочерних организаций министерства заместители акимов областей и городов республиканского значения, руководители региональных управлений координации занятости и социальных программ, а также управлений инспекции труда.