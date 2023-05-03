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Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области

Автор:  
Самал Ендибаева
3 Мая 2023, 23:46
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области за пять лет снизилась доля мужчин в трудоспособном возрасте. Вместе с тем возросла численность молодежи и лиц старше трудоспособного возраста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Бюро нацстатистики АСПиР РК.

Естественный прирост населения в Актюбинской области в 2018-2022 годы составил 71,3 тысячи человек. Так родилось 102,9 тысячи детей, умерло 31,6 тысячи человек. Численность населения за счет миграции сократилась на 11,3 тысячи человек, прибыло 163,4 тысячи человек, выбыло 174,7 тысячи человек.

«За пять лет произошел рост численности во всех категориях населения. В процентном соотношении наблюдается снижение доли в общей численности населения лиц в трудоспособном возрасте (57,4% в 2022 года против 60,2% в 2018 году).

Также снизилась доля мужчин в трудоспособном возрасте. Если на начало 2019 года мужчины в возрасте 16-62 лет составляли 62,1 процента, то на начало 2023 года - 58,9 процента. Мужчины в возрасте 63 года и старше на начало 2019 года составляли 6,1 процента, а на начало 2023 года - 7,2 процента.

Молодежь мужского пола в возрасте до 16 лет на начало 2019 года составляла 31,8 процента, а начало 2023 года - 33,9 процента», - сообщили в пресс-службе департамента.

Коэффициент демографической нагрузки - отношение численности населения в возрасте моложе и старше трудоспособного к численности населения в трудоспособном возрасте возрос за анализируемый период с 661 до 742 человек на 1000 человек в трудоспособном возрасте, или на 12,3%.

Всего численность населения области на 1 января 2023 года, по уточненным данным, составила 928,1 тысячи человек, в том числе городского – 692,4 тысячи (74,6%), сельского 235,7 тысячи человек (25,4%). По сравнению с началом 2019 года. Численность населения возросла на 58,5 тысячи человек, или на 6,7%.


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