Трудоспособные члены семьи должны работать – о новых механизмах выплаты АСП рассказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления социального благосостояния города Алматы Данияр Әлкебайұлы рассказал о новых механизмах по оказанию адресной социальной помощи (АСП), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, согласно новым подходам оказания соцпомощи: планируется выведение многодетных в отдельную категорию и предоставление им гарантированного пособия: выплата этого пособия не будет зависеть от дохода семьи. Оно будет выплачиваться всем многодетным семьям, то есть имеющим 4 и более несовершеннолетних детей. Размеры пособия будут дифференцированные в зависимости от количества детей, в среднем по 10-11 тысяч тенге на каждого ребенка, это в 4-7 раз больше аналогичных пособий, назначение которых было прекращено с 2018 года.

Второе – планируется поддержка малообеспеченной категории граждан и их стимулирование к трудоустройству. АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и среднедушевой доход, и 70% от прожиточного минимума на каждого члена семьи. При этом семьи, не имеющие доходов, будут получать также как и в этом году.

«Одно из главных условий АСП – трудоспособные члены семьи должны работать и нести ответственность за семью. Помощь в виде обусловленной денежной выплаты АСП, и максимальным использованием потенциала программы занятости «Енбек», которая будет ориентирована, приоритетно, на безработных граждан из малообеспеченных семей», - отметил он.

Кроме того, если трудоспособный член семьи отказывается от предложенной работы и мер занятости, то выплата АСП будет прекращена всей семье.

Вместе с тем, всем получателям АСП будет предоставляться гарантированный пакет, включающий натуральную поддержку для их детей.

Ранее сообщалось, что Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен законопроект, который изменит действующую систему предоставления адресной социальной помощи (АСП).

За девять месяцев этого года АСП назначена 417 тысячам семей, а это составляет порядка 2,1 млн человек.

«Главный ориентир – мотивация к труду в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки в обеспечении прозрачности и справедливости. Предлагаемые меры необходимо рассматривать в комплексе. Поэтому предлагаемые новые позиции будут включать поддержку многодетных матерей, модернизированную адресную социальную помощь, гарантированный социальный пакет», - добавил глава Минтруда Биржан Нурымбетов.