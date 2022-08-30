30 Августа 2022 05:41

Трудоспособное население ФРГ сократится на 3 млн к 2035 году

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Показатель трудоспособного населения Германии находится на высшей точке и равняется 53,1 млн человек. Отныне он будет снижаться, заявил эксперт института IW, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

По подсчетам Института немецкой экономики (IW), в данный момент показатель трудоспособного населения Германии достиг своей высшей точки и отныне будет непрерывно снижаться. «Число жителей ФРГ трудоспособного возраста 15-64 лет к 2035 году сократится с нынешних 53,1 млн до 50,1 млн», - сообщает со ссылкой на результаты исследования IW немецкий портал t-online.

При этом исследователи учли в своих оценках предполагаемый ежегодный показатель иммиграции примерно 420 тыс. человек до 2023 года и 320 тыс. - до 2035-го. Сокращение трудоспособного населения связано с тем, что в ближайшее десятилетие на пенсию выйдут люди, появившиеся на свет в период высокой рождаемости, за которым последовал спад.

Эксперт: Германию ожидает критическая ситуация на рынке труда

«Мы движемся к критической ситуации», - заявил в интервью изданию автор исследования, эксперт IW Хольгер Шэфер (Holger Schäfer). По его словам, Германии необходим ежегодный прирост числа работающих людей на уровне 400 тыс., чтобы смягчить прогнозируемую тенденцию.

Тем самым, если учесть, что Германию каждый год покидают более миллиона человек, необходимо, чтобы в страну иммигрировали почти 1,5 млн человек в год. При этом экономист предостерег от стремления поощрять к иммиграции в ФРГ только квалифицированных людей. «Мы должны отказаться от идеи привлекать в Германию только полностью подготовленных специалистов. Квалифицированные они или нет - мы должны быть рады, если вообще приезжает достаточно людей», - подчеркнул он и призвал уделять внимание обучению неквалифицированных иммигрантов.