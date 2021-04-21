Трудный и уникальный путь: Александр Сидорович - о становлении Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Казахcтанского филиала МГУ Александр Сидорович прокомментировал прошедшую в Москве международно-практическую конференцию «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества», отметив отношения между двумя странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 лет Независимости Республики Казахстан - это 30 лет создания нового независимого государства. Параллельно шел процесс создания независимого государства Российской Федерации. Мы вышли из Советского союза и начался период создания государств. Очень часто подходят легко к этому вопросу. На самом деле это - трудный, уникальный путь. Этот уникальный путь нельзя измерить мировым опытом. Каждая страна идет своим путем создания своего государства. Пример Казахстана - это пример страны, которая за эти годы создала государство, смогла завоевать авторитет в мире и признается, как государством мирового уровня», - сказал Александр Сидорович журналистам.

По его словам, создание государства заключается не только в наличии внешних атрибутов и структур власти, но это также воспитание сознания страны и людей.

«Мера ответственности всегда на руководителях исключительно большая, но она есть и на каждом гражданине. Если будет плохо стране, то и каждой семье будет плохо. И все должны, следовательно, работать для того, чтобы государство было устойчивым, чтобы было спокойствие, взаимная поддержка и была атмосфера одного государства. Вот Казахстану удалось это. Возникает вопрос: почему? Я думаю, что здесь сыграла роль Нурсултана Абишевича Назарбаева. Нурсултан Назарбаев имел огромный опыт работы в качестве организатора госдеятельности. Он работал в руководстве Казахской республики, его имя и дела уважали во всем Советском союзе. Он прекрасно разбирается в хозяйстве. Он прекрасно понимает вопросы политики и обладает природным качеством стратегического мышления, помноженного на уважительное отношение к людям. Это чувствуется в общении с ним», - рассказал Александр Сидорович.

Ректор казахстанского филиала МГУ также добавил, что Московский университет всегда вызывал уважение у Первого Президента Казахстана.

Напомним, в Москве, в Институте востоковедения Российской академии наук, состоялась международная научно-практическая конференция на тему: «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы» – «Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества».

В конференции приняли участие казахстанские и российские ученые-историки, политологи, международники, депутаты Парламентов РК и РФ. В работе научного форума с онлайн-подключением также приняли участие ученые и эксперты ИВ РАН, ИМЭМО РАН им. Е. Примакова, КИСИ при Президенте РК, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова.

Соорганизаторами конференции выступили Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан и Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН). Мероприятие прошло при поддержке Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.