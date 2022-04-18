Трудных подростков в Казахстане будут привлекать в скейтбординг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстанской Федерации скейтбординга избрали нового президента и сообщили о намерении выиграть лицензии на Олимпийские игры, а также привлечь в этот спорт «трудных» подростков и детей из многодетных семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу спортивной организации.

На данный момент в федерации работают: шесть тренеров, штатная сборная команда, которая состоит из 4-х спортсменов. Филиалы федерации открыты в 9 городах республики - Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Костанае, Караганде, Атырау, Усть-Каменогорске, Актау и Павлодаре. Есть три местные федерации – в Нур-Султане, Алматы и Костанае и две аккредитованные базы - в Алматы и Усть-Каменогорске.

На прошедшей в Нур-Султане конференции идейный вдохновитель федерации Антон Повеквечнов отчитался о проделанной за 5 лет на посту президента работе. Также с докладом выступил новый кандидат на пост президента Жандос Рахмет, который рассказал о том, какие проблемы в первую очередь он намерен решать.

«В процессе увидел множество проблем, которые тормозят развитие скейтбординга в Казахстане. Как оказалось, само развитие идет только за счет энтузиастов. Основные трудности, которые имеются на данный момент: отсутствие профессиональных скейтпарков, где спортсмены могли бы развиваться и тренироваться; отсутствие крытых площадок для скейтеров. Из этого вытекает отсутствие профессиональных спортсменов. Хотя потенциал у казахстанских райдеров имеется. А если нет профессиональных спортсменов, то нет и путевок на Олимпийские игры в этом виде спорта», - подчеркнул в своем выступлении Жандос Рахмет.

Он отметил , что нужно строить скейтпарки с учетом требований к олимпийскому скейтбордингу.

«Также мы намерены привлекать в этот спорт так называемых «трудных» подростков, детей из многодетных семей, ту молодежь, которая слоняется без дела. Наша цель – уберечь их от скользкой дорожки и привлечь, если не к участию в Олимпиаде, то к здоровому образу жизни. Хотя, мне кажется, именно у таких детей есть все шансы стать чемпионами! Им только нужно дать эту возможность», - добавил Жандос Рахмет.

После выступлений была проведена процедура голосования. Единогласно кандидатура Жандоса Рахмет была одобрена всеми членами федерации.

Директор дирекции спорта Национального Олимпийского Комитета РК Ельсияр Канагатов, поздравляя с избранием нового президента, добавил, что скейтбординг – это молодой вид спорта, который с недавнего времени включен в Олимпийские игры. Он выразил надежду, что в ближайшие годы у нас появятся спортсмены – скейтеры, достойные представлять Казахстан на Олимпиаде.

Как отметили в федерации, потенциал у отечественных скейтеров неплохой, однако рассчитывать на участие казахстанских райдеров в ближайших Олимпийских играх пока не стоит. Сейчас самое главное решить проблему с местами для тренировок.

Новоизбранный президент Казахстанской Федерации скейтбординга выразил мнение о том, что на данный момент мировой скейтбординг не отличается особым географическим разнообразием. В лидерах в этой дисциплине — американцы, бразильцы и японцы.

«И нам стоит как можно скорее начать относиться к скейтбордингу со всей серьезностью. Сейчас мы еще можем догнать мировых лидеров относительно быстро. Для начала необходимы профессиональные крытые скейтпарки и реальная поддержка государства. Иначе потом этот разрыв станет слишком большим и преодолеть его будет крайне трудно», - заявил он.

Как отметили в федерации, скейтбординг укрепляет свои позиции в повестке Олимпийских игр. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила этот вид спорта в программах Олимпиад 2024 и 2028 годов. И сейчас самое время государству и общественности обратить внимание на этот вид спорта.

Казахстанская Федерация скейтбординга существует с марта 2017 года. В 2019 году федерация получила признание НОК РК и международной федерации World Skate.