Трубы КазТрансОйла «продают» мошенники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мошенники в пяти регионах Казахстана «продают» б/у трубы «КазТрансОйл», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В Алматинской, Павлодарской, Атырауской областях, в Астане и Алматы выявлены мошеннические действия группы лиц, занимающихся подделкой документов от имени АО «КазТрансОйл» по вопросам реализации трубной продукции, бывшей в употреблении. Пострадавшие компании и граждане обратились в территориальные правоохранительные органы. Они заявили, что неизвестные лица путем обмана и злоупотребления доверием пообещали содействие в конкурсе на определение победителя по лоту «покупка/выкопка трубной продукции АО «КазТрансОйл» и завладели крупными денежными средствами», - сообщили в пресс-службе.

По фактам ДВД г. Астаны и УВД Талгарского района ДВД Алматинской области по признакам уголовного правонарушения возбуждены уголовные дела.

В компании также проинформировали, что с начала 2018 года реализация бывшей в употреблении трубной продукции компанией не проводилась. Трубная продукция, бывшая в употреблении, реализуется путем проведения АО «КазТрансОйл» аукционов, объявления о которых публикуются не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения аукциона в республиканских или региональных печатных изданиях, а также через товарные биржи.