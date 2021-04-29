АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Трубу с горячей водой прорвало в одном из микрорайонов Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видеоролик с кадрами горячего фонтана появилось в социальной сети . На кадрах можно увидеть, как кипяток с шумом разливается по земле.

Как прокомментировал представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин, инцидент произошел в микрорайоне Жетысу-3.

«Горячее водоснабжение отключённых из-за порыва теплотрассы, проходящей во дворе одного из домов этого жилого массива микрорайона Жетысу-3, аварийная бригада восстановила в течение часа. Аварию, сопровождавшаяся выбросом теплоносителя, устранили также в течение часа. Жертв, пострадавших и нанесения какого-либо ущерба нет», - сообщил Ян Гирин.

Попавшим под временное отключение жителям 10 многоквартирных домов горячую воду подали по другому трубопроводу. На месте прорыва сейчас аварийная бригада занимается заменой лопнувшей трубы.

«Причина аварии - изношенность участка распределительной теплосети диаметра 150 мм, введенной в эксплуатацию в 1998 году. Подобные трубопроводы рассчитаны на 25 лет службы, в отличие от новых - срок эксплуатации которых порядка 40 лет. На сегодня в Алматы изношенность теплосетей составляет 62,4%», - уточнил Ян Гирин.