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Трубопровод КТК работает в штатном режиме - Премьер-Министр Казахстана
12 Июля 2022 21:41

Трубопровод КТК работает в штатном режиме - Премьер-Министр Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК) высказался Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил глава Правительства в ходе интервью на телеканале Qazaqstan, возникают логистические проблемы, связанные с торговлей.

«Последний пример - районный суд Новороссийска 5 июля ограничил работу КТК на месяц. 6 июля мы связались с нашим российским коллегой - председателем правительства и в этот же день решили вопрос. Работа трубопровода КТК ведется в штатном режиме. Никаких ограничений на экспорт нефти не было. Такие вопросы возникают ежедневно, мы тесно сотрудничаем с главами правительств соседних стран для решения этих вопросов, принимаем меры к оперативному решению повседневных проблем. Это оперативные меры», - сказал Премьер-Министр РК, отвечая на вопросы ведущего.

Как сообщалось ранее, деятельность Каспийского трубопроводного консорциума приостановил на месяц суд Новороссийска.

По трубопроводной системе КТК (трубопровод Тенгиз – Новороссийск) транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. 6 июля меры в связи с ситуацией на КТК обсудили в Правительстве.




Фото: tass.ru


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Автор:
Корреспондент

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