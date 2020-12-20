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Тройню родила жительница Шымкента

Автор:  
Гульмира Байзакова
20 Декабря 2020, 08:37
Тройню родила жительница Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Счастливая 27 - летняя мама Гавхар Нарметова родила трех дочерей. Таким образом, с начала года в Шымкенте это шестая тройня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения города Шымкента.

« Девочки по имени Лейла, Лейсан и Луиза находятся в хорошем состоянии. Тройняшки родились 25 ноября на 35-неделе беременности.

Операцию провела высококвалифицированный акушер-гинеколог центра Сауле Дуйсенбаева. Младенцев вес при рождении которых был 1490 гр., 2490 гр., 1980 граммов, перевели в отделение детской реанимации. Оттуда они по улучшению были переведены в отделение выхаживания недоношенных», - отмечается в сообщении управления здравоохранения в Facebook.

После 20 дней в городском перинатальном центре женщина и дети благополучно выписались домой.


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