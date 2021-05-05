Тройню родила жительница Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 27-летняя жительница Красного Яра родила тройню, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница села Красный Яр поступила в Перинатальный центр города Кокшетау 2 мая 2021 года в 19 часов 30 минут.

Как пояснили в пресс-службе управления здравоохранения региона, у женщины были преждевременные роды на 32-ой недели беременности. Через два часа пациентка была взята на экстренное кесарево сечение, и на свет появились три мальчика весом 2016 , 2151 и 2033 грамма.

«У роженицы состояние нормальное, дети будут получать лечение из-за того, что родились недоношенными», - отметила заместитель директора службы материнства и детства акмолинской многопрофильной областной больницы Алма Курмашева.

Алма Курмашева добавила, что периодически в перинатальном центре Кокшетау бывают подобные случаи, но в текущем году это первые роды, когда на свет появились сразу три малыша.

Как добавили в ведомстве, это третья беременность женщины, у нее уже есть две дочери.