Тройня впервые за семь лет родилась в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре Северо-Казахстанской области впервые с 2013-го года родилась тройня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Малышки – три девочки, две из которых близнецы – появились на свет 2 марта. Дети родились недоношенными, на сроке беременности в 33 недели. Заведующая отделением патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей, врач-неонатолог Ирина Юрасова рассказала, что вес первой девочки при рождении составил 1,8 кг. Самая маленькая – 1,4 кг. Первую кроху сразу оставили с мамой, двоих отправили в реанимацию новорожденных.

«В течение двух суток состояние детей стабилизировались, и они перевелись к нам в отделение патологии новорожденных. Сейчас дети на совместном пребывании с мамой, выхаживаются, в весе прибавляют, кормление усваивают. У нас есть практика, когда мамы, чьи дети находятся в отделении детской реанимации, уходят домой. Мама девочек уходить домой не стала. Ей выделили отдельную палату», - сказала И.Юрасова.

Роды проходили с помощью операции кесарева сечения. Планировалось, что женщина с многоплодной беременностью будет рожать в Нур-Султане. Однако начались преждевременные роды и операцию провели в Петропавловске.

«Детки в весе прибавляют. Есть определенные трудности, учитывая недоношенность и незрелость, но справляемся. Женщина поддерживает грудное вскармливание, пока молока детям хватает», - добавила И.Юрасова.

У 32-летней жительницы Петропавловска есть старший ребенок – мальчик. Мама с сестренками – Марией, Дарьей и Глафирой - приедут домой, когда вес девочек стабилизируется, как минимум, до 2 кг.