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Тройня родилась в Северо-Казахстанской области

Автор:  
Олеся Жуковень
14 Апреля 2021, 16:27
Тройня родилась в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре многопрофильной больницы Северо-Казахстанской области 14 апреля родилась тройня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, 35-летняя жительница села Талшик Акжарского района родила двух девочек и мальчика. Дети появились на свет путем кесарева сечения. Вес новорожденных 2600, 2400 и 2100 граммов.

Мама сейчас находится в реанимации. Новорожденные здоровы.

Дома женщину и тройняшек ждут три сестрички.

Это первая тройня, родившаяся в Северо-Казахстанской области за последние три года.

Северо-Казахстанская область   Здравоохранение   Демография   Общество  
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