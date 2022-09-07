Тройня родилась в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауском перинатальном центре 22-летняя Аянгуль Сабитова родила тройню, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Все трое малышей, родившиеся в канун Дня семьи, мальчики. Двое новорожденных весят по 1 кг 800 гр., вес третьего – 2 кг 200 гр.

«Сейчас и мать, и сыновья чувствую себя хорошо. Деток уже поместили рядом с мамой. В настоящее время они находятся в больнице под наблюдением врачей. К деткам прикреплены медсестры», - рассказала заведующая отделением ухода за недоношенными детьми перинатального центра Турлен Бегеева.

Молодая мама родила тройню на 34 неделе беременности путем кесарева сечения. Экстренная операция проходила под руководством заместителя директора Центра, врача акушера-гинеколога Аскара Кенжегалиева.

За 8 месяцев 2022 года в Атырауской области родилось 11 тыс. 333 ребенка. Из них 114 двойняшек.