Тройня родилась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В Центре перинатологии и детской кардиохирургии в Алматы появилась на свет очередная тройня, рожденная методом ЭКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Родоразрешили женщину с помощью операции «кесарева сечения», которая прошла без осложнений. Все трое - девочки, чуть более двух кг. В связи с маленьким весом младенцы находились сутки в реанимации, затем их перевели в отделение патологии новорожденных, где они получали лечение восемь дней. Все это время малыши находились под присмотром врачей», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Благодаря профессионализму врачей, которые следили за здоровьем недоношенных детей и выхаживали их, детишки вместе с мамой уже выписаны домой с рекомендациями по уходу. Мама и младенцы сейчас чувствуют себя хорошо.

Коллектив центра желает многодетной семье здоровья, любви, процветания и сил в воспитании детей.

За шесть месяцев этого года в Центр перинатологии и детской кардиохирургии поступило 135 женщин с многоплодной беременностью, из которых четыре тройни.