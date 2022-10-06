Тройня родилась в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинском перинатальном центре родилась тройня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Актюбинской области.

«Замечательное событие: в «Областном перинатальном центре» родилась вторая тройня за год! Девочки весом 2060 гр., 1930 гр., 2260 гр. родились оперативным путем преждевременно на 32 неделе беременности. Состояние матери и новорожденных стабильное, малыши будут набирать вес, а многодетная мама будет восстанавливать свои силы. В семье, к трем детям, присоединились еще три малышки, теперь семья получит статус многодетной! «Областной перинатальный центр» желает крепкого здоровья маме и малышам!» - говорится в публикации пресс-службы Актюбинского областного управления здравоохранения в Instagram.