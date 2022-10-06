Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Тройня родилась в Актобе

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Октября 2022, 04:31
Тройня родилась в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинском перинатальном центре родилась тройня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Актюбинской области.

«Замечательное событие: в «Областном перинатальном центре» родилась вторая тройня за год! Девочки весом 2060 гр., 1930 гр., 2260 гр. родились оперативным путем преждевременно на 32 неделе беременности. Состояние матери и новорожденных стабильное, малыши будут набирать вес, а многодетная мама будет восстанавливать свои силы. В семье, к трем детям, присоединились еще три малышки, теперь семья получит статус многодетной! «Областной перинатальный центр» желает крепкого здоровья маме и малышам!» - говорится в публикации пресс-службы Актюбинского областного управления здравоохранения в Instagram.

Актюбинская область   Здравоохранение   Общество   Актобе  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами