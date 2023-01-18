Тройня родилась у сельчанки в районе Костанайской области

18 Января 2023, 03:34

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сразу на троих детей стало больше в семье Алены Петровой – жительницы поселка Харьковский Мендыкаринского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мендыкаринском районе впервые родилась тройня. Николай, Евгений и Виолетта. Теперь в семье мендыкаринцев Петровых семеро детей.

8 января ночью у жительницы поселка Харьковский Мендыкаринского района Алены Петровой начались преждевременные роды. Срок беременности 34 недели. От испуга, не вызывая скорую, на личном авто друга Петровы поехали в райцентр.

«Персонал конечно удивился, когда в приемном покое мужчина крикнул: «Принимайте. Рожает. Тройня», - рассказывает главный врач мендыкаринской центральной районной больницы Рудава Жакина. – Бригада оперативно приступила к работе. Роды преждевременные, самостоятельные. Приняли акушер-гинеколог Лайла Сарбасова совместно с педиатром-неонатологом Кристиной Кобийчук, акушерами – Русланом Корганбаевым, Натальей Шепель и Еленой Курбановой».

В 6 утра на свет появились два мальчика и девочка. Новорожденные, после оценки состояния и проведения необходимых процедур и манипуляций, сразу были помещены в кювезы для выхаживания.

После стабилизации состояния, спустя сутки, районные врачи санавиацией передали малышей на долечивание в Костанай в Перинатальный центр областной больницы.

Мальчиков сразу разместили в отделение, девочка провела двое суток в реанимации.

«Я была сначала испугана, когда детей отправили в Костанай, а меня еще оставили под наблюдением врачей в Мендыкаре. Но меня успокоили, убедили, что так нужно. Но, конечно, успокоилась, только, когда уже тут взяла их на руки. Когда объяснили, что с ними и что делать дальше. Сейчас я уверена – все у нас будет хорошо. Спасибо докторам, акушерам, медсестрам и в Мендыкаре, и тут – в областной больнице. Спасибо за детей, за жизнь. Понимаю, что был риск, что сейчас очень заботятся и помогают», - делится Алена, не скрывая слез.

Многодетная мама оптимистична.

«Мы, конечно все в семье рады. Дети ждут малышей дома. Старший сын взрослый, уехал, живет отдельно. Остальные с нами. Будут помогать. Подруга моя тоже поможет. Справимся!» - добавила она.

По словам заведующего детским отделением перинатального центра областной больницы Игоря Бойко, у детей наблюдается положительная динамика, набирают вес, получают необходимую терапию.

Врачи отмечают, что состояние малышей стабильное. Но есть определенные проблемы, присущие недоношенным детям. Сейчас самое важное – должный уход и внимание.