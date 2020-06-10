Тройня появилась на свет в Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Тройня появилась на свет в Кызылординской области. Жительница села У. Туктибаев Казалинского района Айгерим Махамбетжанова родила трех девочек Айгант, Айганым и Асылым, передает МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, вес новорожденных составил 1300-1700 граммов. А рост от 38 до 41 сантиметра. У супругов Куаныша Алтынбаева и Айгерим Махамбетжановой уже было пятеро детей. Теперь они счастливые родители восьмерых детей.
«Врачи создали благоприятные условия для того, чтобы мои девочки появились на свет здоровыми. В этой связи выражаю благодарность руководителю областного управления здравоохранения, сотрудникам областного центра «Матери и ребенка», - сказал отец тройни.
Новорожденных доставили домой на санитарной автомашине скорой помощи.
Отметим, в областном перинатальном центре с начала года родились 4 505 детей, из них 75 близнецов, две тройни.
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