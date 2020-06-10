Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 20 °С
USD 398.59 EUR 449.09
RUB 5.79 CNY 56.24
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Тройня появилась на свет в Кызылординской области

10 Июня 2020 08:11
Поделиться:
Тройня появилась на свет в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Тройня появилась на свет в Кызылординской области. Жительница села У. Туктибаев Казалинского района Айгерим Махамбетжанова родила трех девочек Айгант, Айганым и Асылым, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения, вес новорожденных составил 1300-1700 граммов. А рост от 38 до 41 сантиметра. У супругов Куаныша Алтынбаева и Айгерим Махамбетжановой уже было пятеро детей. Теперь они счастливые родители восьмерых детей.

«Врачи создали благоприятные условия для того, чтобы мои девочки появились на свет здоровыми. В этой связи выражаю благодарность руководителю областного управления здравоохранения, сотрудникам областного центра «Матери и ребенка», - сказал отец тройни.

Новорожденных доставили домой на санитарной автомашине скорой помощи.

Отметим, в областном перинатальном центре с начала года родились 4 505 детей, из них 75 близнецов, две тройни.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кызылординская область, Минздрав РК, Общество, Демография,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив