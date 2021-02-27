Тройное убийство произошло в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские по «горячим следам» раскрыли тройное убийство в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Утром 24 февраля поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома обнаружены тела трех человек со следами насильственной смерти. Полицейские установили личности погибших. Как стало известно, все погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками.

Сотрудниками полиции изобличен в жестоком преступлении знакомый потерпевших. Выяснилось, что мужчина распивал с ними в тот день спиртные напитки. После совершения преступления подозреваемый скрылся с места происшествия, а орудие убийства выбросил.

Но оперативники в течение суток разыскали фигуранта. Он признался в совершенном преступлении.

Подозреваемый – 26-летний житель Ескельдинского района, ранее судимый за хулиганство. В настоящее время задержанный водворен в ИВС, вещественное доказательство изъято.

Проводится досудебное расследование по ст.99 ч.2 УК РК «Убийство двух и более лиц». Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК, в интересах следствия, не разглашается.