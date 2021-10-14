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    23:45, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тройка антилидеров казахстанского футбола по количеству фолов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА назвал самых грубых футболистов сборной Казахстана по итогам октябрьских матчей квалификации чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Чаще всех правила нарушает полузащитник Бактиер Зайнутдинов. За четыре проведенные игры в отборочном цикле футболист ЦСКА набрал десять фолов, получив при этом две желтые карточки. Кроме Зайнутдинова по два предупреждения получили также Ян Вороговский, Владислав Васильев и Стас Покатилов.

    На втором месте по количеству фолов находится защитник Ян Вороговский — восемь нарушений в семи матчах. Замыкает тройку «грубиянов» центральный защитник Сергей Малый — 7 (6).

    Отметим, что сборная Казахстана с тремя очками замыкает турнирную таблицу группы D. Заключительный матч отбора ЧМ-2022 национальная команда проведет на выезде против Франции 14-го ноября.


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