Тройка антилидеров казахстанского футбола по количеству фолов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА назвал самых грубых футболистов сборной Казахстана по итогам октябрьских матчей квалификации чемпионата мира-2022, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Чаще всех правила нарушает полузащитник Бактиер Зайнутдинов. За четыре проведенные игры в отборочном цикле футболист ЦСКА набрал десять фолов, получив при этом две желтые карточки. Кроме Зайнутдинова по два предупреждения получили также Ян Вороговский, Владислав Васильев и Стас Покатилов.

На втором месте по количеству фолов находится защитник Ян Вороговский — восемь нарушений в семи матчах. Замыкает тройку «грубиянов» центральный защитник Сергей Малый — 7 (6).

Отметим, что сборная Казахстана с тремя очками замыкает турнирную таблицу группы D. Заключительный матч отбора ЧМ-2022 национальная команда проведет на выезде против Франции 14-го ноября.