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Тротуары и дороги очищают ото льда в Астане

17 Января 2023, 19:50
Тротуары и дороги очищают ото льда в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В последние дни на тротуарах и дорогах столицы наблюдается образование наледи в связи с резким перепадом температур. Коммунальные службы города ведут активные круглосуточные уборочные работы, а также очистку территории проезжей и пешеходной частей ото льда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Активно продолжаются снегоуборочные работы. С утра в работах задействовано более двух тысяч дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники.

Только за прошедшую ночь с 16 на 17 января из столицы вывезли почти 32 тысячи кубометров снега или 2 535 большегрузов. С начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено около 2,2 млн кубометров снега и наледи или свыше 177 тысяч рейсов.

Также ведется отсыпка песко-соляной смеси во всех районах города – в общественных местах, внутриквартальных территориях, на тротуарах, остановочных павильонах и т.д.

Во избежание получения травм и падений жителям и гостям столицы следует соблюдать правила поведения при гололеде.



Фото: gov.kz

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