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    21:50, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Тростниковые заросли горят на побережье Каспия в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на побережье Каспийского моря горят тростниковые заросли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пожар на побережье Каспийского моря в Курмангазинском районе недалеко от границы с Российской Федерацией начался еще 5 октября. Сейчас в этих местах бушует сильный ветер, моментально переносящий огонь с одного места на другое. Свободно он перекидывается и через многочисленные рыбоходные каналы», - сообщил один из очевидцев, рыболов-любитель Евгений Сёмин.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям пообещали более подробно о ситуации с пожаром в Курмангазинского районе области рассказать позже.

    Отметим, побережье Каспийского моря, где горят тростниковые заросли - камыш, это уникальный природный заповедник. Здесь гнездятся сотни тысяч переплётных птиц, в том числе очень много лебедей. В этих местах находятся огромные плантации лотоса, растёт занесённый в Красную книгу водяной орех - чилим.


    Теги:
    Атырауская область Каспийское море Происшествия, ЧС Происшествия
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