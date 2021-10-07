Тростниковые заросли горят на побережье Каспия в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на побережье Каспийского моря горят тростниковые заросли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Пожар на побережье Каспийского моря в Курмангазинском районе недалеко от границы с Российской Федерацией начался еще 5 октября. Сейчас в этих местах бушует сильный ветер, моментально переносящий огонь с одного места на другое. Свободно он перекидывается и через многочисленные рыбоходные каналы», - сообщил один из очевидцев, рыболов-любитель Евгений Сёмин.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям пообещали более подробно о ситуации с пожаром в Курмангазинского районе области рассказать позже.

Отметим, побережье Каспийского моря, где горят тростниковые заросли - камыш, это уникальный природный заповедник. Здесь гнездятся сотни тысяч переплётных птиц, в том числе очень много лебедей. В этих местах находятся огромные плантации лотоса, растёт занесённый в Красную книгу водяной орех - чилим.