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Трость с системой навигации для незрячих людей разработали ученики НИШ из Актобе

17 Октября 2019 21:14
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Трость с системой навигации для незрячих людей разработали ученики НИШ из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Двое учеников Назарбаевской школы из Актобе разработали трость с навигацией для незрячих людей. Свой проект ребята презентовали в краеведческом музее в ходе семинара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу школы.

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«Учащиеся нашей школы Асан Кожин и Нурдаулет Таумергенов разработали проект BlindHelper – трость с системой навигаций для незрячих людей. Для использования BlindHelper не нужна помощь сторонних людей. Система находит текущее местоположение человека в заданной локаций и прокладывает маршрут до конечной точки с использованием нейронных сетей. Управление и навигация происходят в простом и интуитивно понятном формате для людей», - рассказывает пресс-секретарь школы Айгерим Амангосова.

Это не первый проект Нурдаулета Таумергенова для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году воспитанник НИШ получил гран-при международных интеллектуальных игр и выиграл 5 тысяч долларов за создание проекта по синтезированию устной речи из жестового языка.

Мобильное приложение для незрячих или слабовидящих людей презентовали трое других учеников школы. Абдрахманова Назерке, Нурлыбай Акмерей и Шинбаева Аружан придумали проект «Able to Live», что в переводе означает «Способен жить». Приложение имеет две основные задачи. При первой пользователю понадобится лишь навести на текст камеру смартфона, а приложение, распознав его, озвучит текст. Вторая задача направлена на то, чтобы направить камеру на человека или на какой-либо объект, и приложение описывает его цвет, то, что он делает, и даже его настроение.

В планах у ребят развивать проекты и сделать их доступными для массового использования.




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Ключевые слова: Актюбинская область, Образование, Назарбаев университет,
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Автор:

Самал Ендибаева

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