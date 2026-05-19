Тросы, скрытые механизмы и авто без номеров: как акмолинские водители пытаются обмануть камеры

Свыше 800 нарушений с госномерами на авто выявили в Акмолинской области. Чаще всего водители пытаются скрыть номера, чтобы избежать ответственности за превышение скорости или скрыть перегруз крупногабаритного транспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, при современных технологиях видеонаблюдения и системах фиксации нарушений все попытки скрыть государственные номерные знаки бессмысленны.

— Чаще всего водители пытаются скрыть номера, чтобы избежать ответственности за превышение скорости, а также для сокрытия нарушений, связанных с перегрузом крупногабаритного транспорта, — поделился командир 1-го взвода роты патрульной полиции департамента полиции Акмолинской области Жангельды Алибеков.

К примеру, 17 мая около 21:00 на 17-м километре автодороги «Астана — Кабанбай батыр — Темиртау» сотрудники патрульной полиции остановили грузовой автомобиль марки Shacman. Во время проверки документов инспекторы обратили внимание на необычно установленный номерной знак.

— При более детальном осмотре выяснилось, что за номером был установлен специальный троссовый механизм, позволяющий водителю при необходимости опускать номерной знак так, чтобы он становился нечитаемым для камер видеонаблюдения, а затем быстро возвращать его в исходное положение. Водитель факт нарушения отрицать не стал, — поделились в ведомстве.

Еще один случай был зафиксирован на 109-м километре трассы «Астана — Щучинск». Камеры видеонаблюдения обнаружили автомобиль Hyundai Sonata, передвигавшийся без государственных номерных знаков. Информация незамедлительно была передана ближайшим патрульным экипажам. Уже на 108-м километре трассы транспортное средство было остановлено, а нарушение пресечено.

По всем фактам водители привлечены к административной ответственности.

Как добавили в полиции, всего с начала года в регионе зарегистрировано более 800 нарушений, связанных с подложными или скрытыми государственными номерами.

Напомним, ранее сообщалось, что уголовно наказывать за подделку госномеров на авто предложил депутат.



