Тропический шторм «Мавар» принес дожди и оползни в Японию

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Тропический шторм «Мавар», обрушившийся на японскую префектуру Окинава, принес сильные дожди и оползни, в результате которых пострадали несколько человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Interfax.ru.

«Мавар» привел к отмене десятков внутренних авиарейсов. Также в шторме пострадали восемь человек, один - серьезно.

В японском метеорологическом агентстве предупредили, что теплый и влажный ветер из тропического шторма привел к активизации сезонных дождей, что повысило риск появления наводнений и оползней.

Ожидается, что к утру субботы может выпасть до 35 см атмосферных осадков.

Скорость ветра в «Маваре», когда он проходил через Японию, составила до 90 км/ч.