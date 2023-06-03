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    19:08, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Тропический шторм «Мавар» принес дожди и оползни в Японию

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    Фото: AP/ТАСС
    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Тропический шторм «Мавар», обрушившийся на японскую префектуру Окинава, принес сильные дожди и оползни, в результате которых пострадали несколько человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Interfax.ru.

    «Мавар» привел к отмене десятков внутренних авиарейсов. Также в шторме пострадали восемь человек, один - серьезно.

    В японском метеорологическом агентстве предупредили, что теплый и влажный ветер из тропического шторма привел к активизации сезонных дождей, что повысило риск появления наводнений и оползней.

    Ожидается, что к утру субботы может выпасть до 35 см атмосферных осадков.

    Скорость ветра в «Маваре», когда он проходил через Японию, составила до 90 км/ч.


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