Тропических рыб и растения без почвы выращивают школьники в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, во Дворце школьников, дети выращивают тиляпию нильскую и осваивают гидропонику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заведующая отделом научно-биологического направления Дворца школьников Лариса Воробьева рассказала, как работает уникальная лаборатория, и чем занимаются юные исследователи на кружках.

В просторном и светлом помещении довольно влажно – как будто в тропиках. Школьники в белых халатах с серьезными лицами что-то замеряют, записывают. В этой лаборатории ребята изучают современные биотехнологии, связанные с выращиванием растений без почвы, – на гидропонике. Здесь же есть аквапонная система, где выращивают тиляпию нильскую. Л. Воробьева рассказала, что эту тропическую рыбу можно растить в установках закрытого водоснабжения. Главное – создать необходимые для нее условия.

«В 4 бассейнах лаборатории находится около 700 штук тиляпий. Мы заселили ее в возрасте двух недель. Весили мальки всего 3 грамма. В течение 7 месяцев мы наблюдаем за ростом и развитием рыб, проводим химический анализ воды. Дети проверяют наличие аммониев, нитратов, нитритов, фосфата, кальция, магния, которые необходимы для роста растений. Помимо роста рыб мы наблюдаем и рост растений, которые выращивают на гидропонных установках», - говорит Л. Воробьева.

В лаборатории несколько видов гидропонных установок: стеллажные с фитолампами, голландские горшки, в которых выращивают томаты, огурцы и болгарский перец, малые гидропонные установки для выращивания декоративных растений, и пирамида, в которой выращивают декоративные растения для фитомодулей. Во Дворце есть фитозона – живой уголок, где работает гидропонная установка по выращиванию декоративных растений, тропических лиан 9 видов.

«Североказахстанские земледельцы зависят от климатических условий. Наша лаборатория показывает, что можно создать благоприятные условия растениям в течение всего года, соблюдая все правила биотехнологии. Аквапонная система рассчитана на выращивание тиляпий, которые производят продукты жизнедеятельности. Растворяясь в воде, эти питательные вещества дают возможность вырастить растения на растворах, которые продуцируют рыбы. Мы не используем никаких минеральных удобрений, биодобавок. Все идет естественным путем, как в природе», - отмечает Л. Воробьева.

Бассейны с рыбами и гидропонные установки соединены между собой системой труб, которая позволяет автоматически поступать воде из бассейнов в установку. Юные ученые следят за тем, чтобы это происходило регулярно, чтобы работали фильтры, которые очищают воду от патогенных бактерий. На кружке ребята обязательно делают анализ воды, замеряют рН.

«Тиляпия уникальна тем, что быстро растет, неприхотлива в еде. Но ей нужно создать необходимый температурный режим и рН-среду. Используем сухой комбинированный корм. Его завезли вместе с рыбами. За 7 месяцев рыбки подросли до 350-400 граммов. Растить ее можно в течение года. Рыба набирает вес до 1 килограмма», - рассказывает Л. Воробьева. И добавляет, что на кружках дети получают сумму знаний, которая позволяет им определиться в выборе профессии. Многие уже знают, что хотят заниматься агротехнологиями. Важно, что дети не перегружаются знаниями, всё происходит в непринужденной обстановке, в игровой форме.

«На кружке мы с ребятами выращиваем растения - от закладки семян до плодоношения. Огромный восторг у детей вызывают результаты их труда. Зимой мы заложили семена в торфяные таблетки. Через 3 дня они пришли и увидели ростки. Всю зиму выращивали кориандр, базилик и зеленый лук. Результат своей деятельности – пучки зелени – они уносили домой. Сейчас мы работаем над научными проектами», - делится Л. Воробьева.

Подросшую тиляпию планируют реализовывать в одно из петропавловских кафе. Уже заключили меморандум с владельцем.

«Наша лаборатория пока единственная в РК. Мы надеемся, что такие кабинеты появятся в школах или других учебных заведениях, которые связаны с агротехнологическими процессами. Установка есть в гидропонном хозяйстве Татьяны Нецман, которая приезжала на открытие нашей лаборатории. Она отметила, что всё выдержано в технологическом смысле правильно. Мы доказываем это на выращивании рыб», - сказала Л. Воробьева.

В планах – самостоятельно разводить тиляпию. Для этого уже запустили один бассейн. Л. Воробьева говорит, что сейчас вместе с детьми изучают материалы по созданию условий для разведения тропической рыбы.